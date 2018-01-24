澳網》連拚9天！謝淑薇無緣女雙決賽 驚奇之旅告一段落

謝淑薇無緣女雙決賽。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣女將謝淑薇與中國好手彭帥，今日澳洲網球公開賽女雙4強賽，碰上匈牙利芭波絲（Timea Babos）／法國茉蘭丹諾維琪（Kristina Mladenovic），「彭謝配」以4：6、2：6落敗，小薇本屆澳網驚奇也畫下休止符。

謝淑薇、彭帥曾於2013年溫布頓、2014年法網贏得大滿貫金盃，此次在澳網已突破兩人合拍最佳成績。第5種子「匈法聯軍」芭波絲與茉蘭丹諾維琪也是來勢洶洶，昨三盤收拾頭號種子詹詠然／捷克赫拉可娃（Andrea Hlavackova）。

謝淑薇、彭帥首盤被對手兩度破發球局，陷入1：4落後頹勢，雖在第6局逼出3記破發點，卻無緣破發成功，仍被「匈法聯軍」強勢保發成功，兩人在後頭雖連趕3局，期間也挽救2個盤末點，但對方仍在第10局發球局保發並先下一城。

「彭謝配」次盤連丟兩個發球局，對手也連保2局發球，陷入0：4落後，隨後雙方人馬都保發成功，而「彭謝配」雖逃過3個賽末點，最終仍難以突破「匈法聯軍」強力球風，無緣再闖決賽。

謝淑薇本屆澳網女單挺進16強、女雙4強，在結束驚奇的墨爾本公園行程後，小薇接下來將返台參加在台北和平籃球館進行的WTA台灣女網賽。