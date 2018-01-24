不斷爆發人頭會員爭議 體改聯：勿讓「中壢事件」再現

單項協會頻頻爆發人頭會員爭議。（資料照，記者簡榮豐攝）

〔體育中心／綜合報導〕積極參與體改的「體育改革聯會」今日與民進黨立委張廖萬堅、時代力量立委林昶佐聯合舉辦記者會，針對最近協會大量灌入人頭會員、操控選務等種種現況提出質疑，再度呼籲體育署應主動調查，不希望當年的「中壢事件」再度上演。

體育改革聯會今天表示，接獲泳協意外流出的會員名單，報名人數高達兩萬人，但經過實際比對後，發現當中名單中有8千人e-mail資料以特定排列組合重複登記，另外還有5千多人，被重複登記3組以a開頭手機結尾的信箱，還有以重複Email信箱登記入會的人數就高達1萬3千多人，很明顯就是人頭，當中還有1551人的戶籍地址都在「台中市博館路XXX號5樓」。

體改聯也表示，泳協日前內部人士意外誤傳群組，發現有牽涉要分派多名樁腳去蒐集名單內會員的身分證影本的情事。另外，體改聯也接獲爆料，排協已經開始四處蒐集人頭會員的身分證影本，並交代未來也要一併搜集選票，以利排協舊勢力的灌票作業。

體改聯再度重申5項訴求，包含林德福介入改選、縱容亂象，應下台負責；體育署主動清查會員名單並公告結果；盡速公布「國體法施行細則」，並禁止改選採「全額連記法」；第三方成立公正選務小組；揪出不法人頭前應暫停選舉。

體改聯呼籲民眾不要貿然交出身份證影本給他人、不要被當人頭代繳費、代投票，因為一旦繳交身分證、後續被當人頭，將會牽涉許多法律問題，並沉痛警告，「難道民進黨政府要縱容坐視，讓體育改革重演1977年因為國民黨政府做票而引發嚴重暴動的『中壢事件』嗎？」