體改聯揭泳協大量人頭會員 許東雄：紅衛兵式的改革傷台灣體壇

游泳協會理事長許東雄（右二）。（記者簡榮豐攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕體育改革聯會今於立法院召開記者會，質疑游泳協會大量灌入人頭會員，並操控選務，並公布泳協的人頭名單證據，經過比對後有高達一萬三千筆資料出現異常，包括Email、電話、戶籍地址大量集中重複，研判泳協收到19441的會員資料，實際真實會員大概只有3000人。

體改聯接獲內部資料，顯示Email名稱由QQ+1234等排列組合就超7000筆，手機號碼加上a、地址在台中市博館路等資料加起來則超過13000筆，強烈質疑協會操控人頭會員，並且企圖讓人頭會員「浮上檯面」，幫忙繳費、投票，體改呼籲，民眾不要將身分影本或個人資料給協會。

體改聯不斷監督改革進度，包括日前五個單項協會收到3000筆相同資料，體育署皆維持一貫的回應，表示案件都已送檢調處理，但3月20日改革大限將至，假人頭會員事件頻傳，民進黨立委張廖萬堅表示，若體育署不正視此問題，將嚴審體育署預算。

泳協被控以人頭會員灌票，理事長許東雄回應，「日前已宣布退出理事長選舉，就是希望弭平選手和協會之間的衝突，絕對不可能操控選票，若體改聯持續抹黑，不排出提告。」

許東雄強調，「泳協全力配合體育署政策，也支持國體法和體育改革，我個人在體育界服務57年，全心幫國家做事，絕對問心無愧。」他也將部分反對人士形容成「紅衛兵」痛批，「改革不是這樣改的，不分事實、真相，把協會鬥垮，對台灣體育不是好事。」

63歲的許東雄退休後將回歸北市大教職，他不斷重申，「絕對沒有操弄選舉，更沒有安排許家幫接手，期盼游泳界能團結，近年台灣游泳成績已經有起色，甚至已經擠進亞洲四強，無論誰接棒都能持續替泳壇奉獻，已經沒有分裂的本錢。」