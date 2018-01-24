NBA》魏少狂砍32分 雷霆驚險破網喜收五連勝

魏少今日狂砍32分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前役氣勢如虹重挫騎士的雷霆今在主場迎戰籃網，面對整體戰力與排名不如騎士的籃網，雷霆卻打得非常掙扎，靠「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）砍下全場最高32分加上中鋒亞當斯（Steven Adams）稱霸禁區狂抓14籃板，才克服落後15分的劣勢，最終以109：108一分之差逆轉勝籃網，拿下近期五連勝。

首節開始，雷霆就先搶下球權先馳得點，率先取得第一節的領先，不過到了次節，雷霆命中率卻面臨命中率下滑的困境，反觀籃網越打越勇，將領先分數拉到到雙位數之差，本節雷霆僅拿下17分，卻讓對手單節砍下33分，讓出領先優勢。

易籃後，雷霆在前半段得分大爆發，打出一波12：0的攻勢將比分追到進勝3分之差，不過籃網馬上靠著J.哈里斯（Joe Harris）和復出的「少主」D.羅素（D'Angelo Russell）攜手追分，再次擴大領先優勢。

J.哈里斯。（美聯社）

在關鍵的最末節，雷霆先打出一波16：7的小高潮，將比分追到僅剩2分，魏斯布魯克在最後4分42秒時一個人就拿下6分，將比數反超，雙方都拚到最後1秒。比賽最後7.8秒時，汀維迪（Spencer Dinwiddie）突破上籃得分，幫助籃網超前，不過魏斯布魯克僅花4.5秒就上籃得手，讓雷霆領先，最後汀維迪雖然在三分線上出手卻絕殺未果，終場就以108：109吞下敗戰。

「魏少」魏斯布魯克此役貢獻32分5籃板6助攻，P.喬治（Paul George）也有28分9籃板，費爾頓（Raymond Felton）砍下14分，安東尼（Carmelo Anthony）則繳出10分8籃板。籃網方面J.哈里斯砍下全隊最高19分，絕殺未果的汀維迪則繳出13分7助攻。

P.喬治（13）繳出全場次高的28分9籃板。（美聯社）