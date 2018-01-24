電競產業薪資中位數3.5萬 五年來職缺暴增近2倍

104公共事務部經理張雅惠本日公布電競產業相關統計。（記者陳耀宗攝）

〔記者陳耀宗／台北報導〕近年電競產業為社會新鮮人投職選擇，104人力銀行今（24）日公布數據統計，過去五年遊戲電競相關工作機會暴增197%、來到一萬初頭；更占求職資料庫502項總職缺的44.6%、囊括近半數職；遊戲電競產業薪資中位數為3.5萬元，比圈外相同職缺高出5000元，其中差異最多的職缺為高階主管職，平均月薪8.7萬，且平均年齡為32.8歲，遠比圈外年輕2.7歲。

104公共事務部經理張雅惠指出，電競產業結合遊戲、運動、娛樂，遊戲電競人才需求達224種職缺，占資料庫502項職缺的44.6%，橫掃近半職缺、可動域大，部分職缺薪資高於圈外，需求多元背景科系人才，無論是同產業人才上下游移動，或是跨產業相同職業的水平移動，年初轉職季高峰，格外具有想像空間。

根據104資料，遊戲電競產業主要集中在五大職業，由高到低分別為：設計類（15.8%）、軟體／工程類（14.5%）、產品企劃類（10.7%）、客戶服務類（9.3%）與行銷類（8.9%），合計就占了59.2%。

更進一步，相關薪資中位數部分，設計類人員為3.5萬、軟體／工程類人員為4.3萬、產品企劃類為3.6萬、客戶服務類為3萬、行銷類為3.6萬，至於高階主管職為8.7萬，而遊戲電競展業全體月薪中位數為3.5萬元，高出同職非電競產業薪資5000元。其中包括設計類（高5000）、客戶服務類（高2000）、行銷類（高2000）與高階主管（高1.7萬）的薪資都是高於非電競產業同職薪資。

根據同一份資料也可以發現，過往行銷企劃、藝術設計、文字採訪都是女性多於男性，但在遊戲電競產業中的這些職位卻是完全扭轉，比占為男6：女4，且相關產業畢業科系相當多元，商管占30%、藝術設計占17%、數學電算機占10%、文科及工程各占9%、大傳占8%。

統計資料來源為104徵才企業資料庫，在2017年第3季一共有188萬筆工作與665萬名求職會員。求職會員問卷調查期間自2017年12月1日至20日，回收樣本數2124位，在95%信心水準下，抽樣誤差正負2.13%；企業徵才問卷調查期間自2017年12月1日至11日，回收樣本數1304家企業HR或用人主管，在95%信心水準下，抽樣誤差正負2.71%。