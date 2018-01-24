中職》王柏融歸隊 週五加入團隊練球

Lamigo桃猿持續在屏東棒球場春訓。（記者黃志源攝）



〔記者吳清正／屏東報導〕春訓一開始就請假的Lamigo桃猿王柏融，本週已經歸隊，將在週五加入團隊練球。

王柏融本週一回球隊報到，因為比隊友少了1個循環、4天的訓練，前兩天個別調整，今天則北上出席路跑記者會，猿隊明天休假，王柏融將在週五才加入團隊練習。

雖然王柏融春訓開始少練5天，猿隊總教練洪一中認為影響並不大，因為去年底王柏融曾前往美國訓練約1個月，已經比隊友更早起動，事實上王柏融已經算是提前報到了。

洪一中表示，原本就設定資深選手在開訓後半個月的2月1日報到，目前王溢正、黃浩然、林智平和林政億都還在休息，而林泓育、陳俊秀、陳禹勳、詹智堯以及王柏融都算是提前報到。

洪一中在開訓時透露，王柏融不會參加2月中和羅德隊的交流賽，雖然王柏融已歸隊、調整進度沒問題，今天洪一中再度確認，王柏融不會前石垣島，但是會在2月底前往札幌，參加和日本火腿隊的2場對抗賽。

Lamigo桃猿持續在屏東棒球場春訓。（記者黃志源攝）



Lamigo桃猿持續在屏東棒球場春訓。（記者黃志源攝）



Lamigo桃猿持續在屏東棒球場春訓。（記者黃志源攝）



Lamigo桃猿持續在屏東棒球場春訓。（記者黃志源攝）

