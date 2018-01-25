澳網女單球后大對決 今日賽事預告與轉播

世界球后哈勒普。（資料照，路透社）

早安，自由體育為您送上精彩賽事！

澳網第11天，女單4強上午11點由「丹麥甜心」沃茲妮亞琪（Caroline Wozniacki）對決梅滕斯（Dries Mertens），下午1點球后哈勒普（Simona Halep）將出戰德國前球后柯珀（Angelique Kerber），比賽精彩可期！

男單4強方面，下午4點半克羅埃西亞重砲手西里奇（Marin Cilic）將對上爆冷晉級的23歲英國小將艾德蒙（Kyle Edmund）。雙打賽事同樣火熱進行，比賽場場精彩，喜愛網球的球迷朋友們千萬不要錯過囉！

NBA例行賽部分，排名東部後段班的公牛將做客費城挑戰七六人，公牛前役不幸於二度延長賽敗北，七六人則在決勝節慘遭逆轉，雙方求勝意志都相當強烈，兩隊會擦出什麼火花呢？

另一場比賽由東霸天塞爾提克交手快艇，儘管厄文（Kyrie Irving）前役飆出40分高分，綠衫軍仍苦吞4連敗，而排名西部第9的快艇同樣身陷2連敗低潮，究竟誰能率先止敗？

SBL例行賽今晚移師桃園巨蛋，將有兩場賽事進行，晚上6點由富邦對上金酒，8點璞園出戰台啤，歡迎大家鎖定自由體育的即時文字轉播。

澳網

08:00 開始 FOX體育

NBA例行賽

08:00 公牛@七六人 ELEVEN SPORTS1台

11:30 塞爾提克@快艇 緯來體育、愛爾達體育1台

SBL例行賽

18:00 富邦VS.金酒

20:00 璞園VS.台啤

地點：桃園巨蛋

轉播：愛爾達體育2台