花式滑冰》林仁語滿意短曲表現 最感謝粉絲和食物

林仁語。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2018年國際滑冰總會（ISU）四大洲花式滑冰錦標賽今在台北小巨蛋展開，女子短曲部分，台灣女將林仁語以51.14分排在15名。

18歲的林仁語在2016年9月後飽受傷勢影響，左右腳踝都受傷，也因此與平昌冬奧擦身而過，不過今天林仁語一出場仍受到觀眾的熱烈歡呼。

林仁語表示，「教練要求的，我大概只做到30%，不過她也知道我現在只能做到30%，對於今天的表現，我很滿意。」首度與俄羅斯教練合作，她坦言仍有些地方得適應，教練對她的要求也很嚴格。

難得返台，林仁語透露自己最想吃雞蛋糕，賽前外婆也特別買了3大袋給她，她靦腆笑說：「後來被媽媽拿走，不能吃太多。」她認為台灣的粉絲都很熱情，加上食物也好吃，給她滿滿的動力。

女子短曲前3名由日本選手囊括，宮原知子以71.74分拿下第1，第2名坂本花織為71.34分，兩人都是這次平昌冬奧的選手，宮原知子表示，這是在冬奧前最後一次比賽，希望長曲部分也能盡力表現，把狀況維持最好。

坂本花織則說：「很高興又再度來到台灣，也期待自己在長曲的表現可以更好。」三原舞依以69.84分排名第3。

林仁語。（記者林正堃攝）

林仁語。（記者林正堃攝）

宮原知子。（記者林正堃攝）

宮原知子。（記者林正堃攝）

宮原知子。（記者林正堃攝）