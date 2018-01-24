電競》霸氣突破管委會 HKE老闆鍾培生輕鬆走進「華固」

HKEsports老闆鍾培生在臉書表示自己已經走進華固奧之松。（取自鍾培生臉書）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕台北南港大廈「華固奧之松」目前與HKA戰隊租屋糾紛越演越烈，甚至兩度拒絕HKA人員將行李搬入，雙方即將在本週六（27）展開第三次協調會。不過HKEsports老闆鍾培生今（24）日下午卻在臉書PO文，表示自己在跟「華固」管理員互道「你好」後，就輕鬆入內，還來張自拍照，讓網友笑瘋。

HKA去年底與華固擁房者簽訂租約，表示將供8位戰隊選手入住，簽約已簽、租金也付了，沒想到管委會與多數住戶單方面不同意戰隊入住，甚至更改住戶公約、死守大廈門口，就是不讓戰隊搬入，雙方兩度吵到警察前來也未果，糾紛仍持續下去。

HKA主要處理此事的戰隊經理Eric Lin林柏浩今日接受《自由電競》採訪時還表示就算他是承租者，也被華固拒於門外。沒想到，他的老闆鍾培生卻在下午於臉書PO出一篇圖文，表示他自己很輕鬆就走進華固大廈中，還tag戰隊經理林柏浩表示「你要努力學習怎有進去」，這也讓林傻眼地回應「WT….how did you」。

老闆的霸氣入場也讓網友紛紛表示「老闆的氣場不同凡響」、「這表示不夠出名，明天應該不行了」、「住戶看到老闆來會怕喔」、「保全被買通了嗎」。