路跑》三位帥氣男子運動員 週日參加台北渣打公益馬拉松

台北渣打公益馬拉松，吳俊青、王柏融、陳傑。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕邁入第5年的台北渣打公益馬拉松在週日（28日）盛大起跑，今日賽前記者會特別邀請三帥運動員「跨欄王子」陳傑、Lamigo桃猿「大王」王柏融及台灣男足國腳吳俊青到場，及馬拉松世大運國手游雅君、陳宇璿和張芷瑄，屆時6人都會下場一同參與盛事。

本屆共有來自50國210組視障跑者與陪跑員一同參賽，且賽事俱備IAAF／AIMS認證，吸引近3萬名跑者報名參賽。

渣打國際商業銀行總經理林遠棟表示，渣打馬在過去5年成為全台規模最大、視障跑者參與最多的馬拉松，去年11月更創新紀錄，由40位視障跑者完成北中南500公里接力挑戰活動。

世大運女子馬拉松國手游雅君、陳宇璿和張芷瑄分享備戰與完賽經驗，而對於馬拉松較陌生的「三帥」，陳傑屆時將挑戰2公里領袖盃，而王柏融、吳俊青則參與3公里路跑組，且為了響應賽事5週年，兩人也都要用「五分速」跑完全程。

1月初曾參與渣打公益馬拉松「視障陪跑訓練營」的陳傑，對於參加2公里領袖盃更是自信滿滿，而他希望未來可以接受專業的陪跑訓練，想擔任視障跑者的陪跑員。

台北渣打公益馬拉松，吳俊青、王柏融、陳傑。（記者林岳甫攝）