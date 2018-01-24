爆米花聯盟》高育瑋全壘打續命 合庫二連勝聽牌

高育瑋九上擊出追平比數陽春彈帶動球隊氣勢。（棒協提供）

〔體育中心／綜合報導〕2017-18年爆米花棒球聯賽今天在天母棒球場進行合庫與興富發冠軍系列戰第二戰，結果雙方先發投手皆投不滿3局就退場休息，比賽考驗雙方牛棚深度，結果握1分領先的臺北興富發，到第九局遭到合庫高育瑋陽春彈襲擊，氣勢大振的合庫再靠著安打及失誤單局攻下3分逆轉戰局，下半局雖然興富發兩出局後靠著安打跟觸身擠成滿壘，不過功虧一簣，最後合作金庫就戲劇性的以4：2逆轉臺北興富發，在冠軍戰中取得聽牌優勢，最快將在週五挑戰封王的機會。

合作金庫推出王政浩先發上場，企圖藉重他的剛猛速球搶下聽牌的第二勝，結果王政浩僅投1.1局就失2分，並因背部不適提前退場，而興富發先發投手森慶偉也只主投2.1局失1分就被換了下場，開始考驗雙方牛棚，而兩隊牛棚也都表現出色，合庫投手車輪戰出動黃騰宥、林彥辰、黃健隆與唐嘉駿等四位投手封鎖興富發打線，而興富發吳忠威展現一夫當關氣勢中繼6局無失分，也讓兩隊比數始終維持在1分差。

不料九局上風雲變色，替補上場的高育瑋，面對中繼進入第六局的吳忠威一棒擊出追平比數的全壘打，也讓合庫重啟獲勝契機，隨即陳孝允補上安打，再靠著興富發守備失誤，快馬加鞭連繞三個壘包幫助合庫攻下超前分，林瀚再補上適時安打收下保險分，而興富發雖然九局下一度靠著串聯安打加上觸身球保送形成兩出局滿壘，無奈陳麒源僅擊出外野高飛球，無力添加分數，終場就讓合庫以4：2逆轉擊敗興富發。

賽後許順益總教練表示：今天其實運氣不在球隊這邊，不過感謝牛棚，特別是連兩天登板的黃健隆與唐嘉駿，努力的把差距維持在一分內，才有第九局高育瑋跳出來當英雄的機會，高育瑋也展現年輕人的氣勢，帶頭把球隊氣勢打起來，這都是很好的經驗。

高育瑋則說：那是一顆失投球，因為投手是大學學長，所以雙方都很熟悉，打出去因為是大逆風，很怕被吹回來，繞過一壘後才確定是全壘打，才覺得釋放壓力。

合庫許順益總教練賽後讚揚選手展現韌性。（棒協提供）