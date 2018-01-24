NBA》P.喬治沒入選明星賽 魏少直呼荒唐

P.喬治（左）、魏斯布魯克（右）。（資料照，法新社）



〔體育中心／綜合報導〕NBA明星賽完整明單出爐，場均有20.9分的雷霆球星P.喬治（Paul George）沒有入選，這讓當家控衛「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）直呼相當荒唐。

「不敢相信，在我看來，我認為這太荒唐了！」魏斯布魯克表示，「我不知道有誰入選，但有一支球隊有4人入選，還有一些在抱怨被冷落的人也被選中。」他還說，有些應該入選的球員卻落空，「我真的無法理解。」

ESPN報導，金州勇士這次有4人入選，包含柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）、K.湯普森（Klay Thompson）、D.格林（Draymond Green），而魏斯布魯克所指在抱怨的選手，可能就是拓荒者後衛里拉德（Damian Lillard），因為他在過去幾個球季都在說自己是明星賽遺珠。

魏斯布魯克認為，若以明星球員的標準來看，恐怕不是每個人都是明星選手，「你被選中不代表你是明星球員。」

不過，生涯4次入選明星賽的P.喬治表示，這次沒進明星賽不會讓他陷入惶恐，「我沒打明星賽，就是這樣，這讓我有更長的休息時間。」

P.喬治。（資料照，美聯社）