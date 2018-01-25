MLB》費城人也想參一腳 達比修有最快本週決定新東家

達比修有新東家最快本週揭曉。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕達比修有情定何處最快本週揭曉！大聯盟報導這位頂級先發正與球隊交涉，本週內宣布新東家的可能更加濃厚，而費城人也有興趣加入搶人行列，與檯面上六隊一同角逐達比修有。

根據大聯盟記者莫羅西（Jon Paul Morosi）消息來源，達比修有目前尚未與任何球隊達成協議，經紀人正與雙城隊進行交涉，但不代表雙城隊擁有最佳機會簽下達比修，釀酒人本週剛提出報價，小熊、遊騎兵、道奇與洋基也有興趣角逐達比修。

知名記者羅森索（Ken Rosenthal）隨後也在推特上更新消息，指出費城人正與多位頂級自由球員接洽，包括達比修有也名列其中，羅森索認為雖然費城人不太可能砸大錢搶人，但若達比修有報價符合球隊預算，雙方簽下也可能簽下短約。

美媒上週報導，費城人總管克連泰克（Matt Klentak）曾說若自由市場行情開始下跌，球隊樂意加入洽談，但也強調不會「為簽而簽」，還是會把機會留給隊上的年輕球員。

31歲的達比修有已在大聯盟奮鬥5季，131次先發拿下56勝42敗，4度獲得明星賽殊榮，今年球季結束後與阿里耶塔（Jack Arrieta）名列自由市場上最大咖的頂級先發。