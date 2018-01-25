MLB》2018年名人堂出爐！ 4大傳奇球星入選

〔體育中心／綜合報導〕美國大聯盟今公布2018年名人堂入選名單，由瓊斯（Chipper Jones）、葛雷洛（Vladimir Guerrero）、托米（Jim Thome）、霍夫曼（Trevor Hoffman）等4大傳奇攜手進入古柏鎮。

本屆入選名單中，瓊斯在422張選票中獲得410張，得票率97.2%居冠；葛雷洛392票、92.9%；托米379票、89.8%；霍夫曼337票、79.9%。水手傳奇馬丁尼茲（Edgar Martinez）第9度票選僅獲70.4%，再度飲恨。

松井首年喪失再票選資格

日本球星松井秀喜也在本屆票選，僅獲4票，得票率0.9%，未達到入選門檻75%，也沒能保住最低的5%，喪失隔年候選資格。他是史上第2位票選的日本人，野茂英雄2014年僅獲6張選票（得票率1.1%），同樣首年就出局。

瓊斯生涯19年都在勇士隊，曾在1999年獲年度MVP，是史上唯一生涯打擊三圍「345」的左右開弓打者；葛雷洛曾是9屆明星賽、8屆銀棒獎得主，2002年差1轟就締造單季「40-40」，生涯累積449轟，排名史上第40。

托米生涯有612轟排名史上第8，生涯長打率0.554排史上前25，和邦茲、魯斯是唯三史上在全壘打、保送可排進前10的可怕重砲；霍夫曼生涯601次救援，僅次於洋基傳奇李維拉，18季防禦率僅2.87。

今年有4名球星入選。（取自MLB）

2018年名人堂入選名單，從左至右為葛雷洛、霍夫曼、瓊斯和托米。（美聯社）