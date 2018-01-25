MLB》總管親赴日本取經 天使有望以六人輪值協助大谷

天使總管親自赴日大谷母隊建議。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕因應「投打二刀流」大谷翔平入陣，天使新球季採用六人輪值的構想更加肯定，美媒報導天使總管艾普勒（Billy Eppler）本月初親赴日本，向大谷日職母隊請益對策，總教練索西亞（Mike Scioscia）受訪時也再度證實六人輪值的決策有望如期履行。

大聯盟官網指出，天使在12月簽下大谷翔平後，就開始認真考慮新球季啟用六人輪值的可能，由於大谷在日職習慣的出賽頻率是每七天登板一次，天使認為六人輪值有助大谷適應美職節奏，也能讓其他先發獲得更多休息時間，有助保持身體健康。

大聯盟報導分析，23歲的大谷在日職單季不曾投超過160.2局，去年因踝傷僅先發出賽5場，又在季後接受PRP注射治療右手肘尺側副韌帶的一級扭傷，採用六人輪值有助天使調度，能夠更加妥善控管第一年赴美挑戰的大谷的投球局數。

大聯盟記者透露，天使總管艾普勒本月初曾與同事親赴日本，與大谷本人、以及日職母隊日本火腿球團人員碰面，針對大谷投打兼休是如何控管身體負荷量，請教日本官方建議。總教練索西亞受訪時表示，總管赴日的目標非常明確，當時帶了球隊醫療人員一同前往，希望討論出最棒方案，幫助大谷盡可能無縫接軌融入美職文化，想瞭解大谷在日本的訓練方法，以及目前的身體狀況。

「回報的一切都相當棒，我們對於這樣的結果相當興奮，我們有個思考非常周詳的計劃，能讓大谷準備好投球與打擊，幾週後的春訓就會開始實行。」總教練索西亞說，對於六人輪值的構想也再度證實：「我們現在就是這麼打算（六人輪值），我想這將是我們會採用的方式，但是我們會等到春訓時再做決定，就目前而言這個方式非常合情合理，我們現在正謹慎評估中。」

大谷在日本火腿二軍球場自主訓練。（資料照，路透社）

媒體大陣仗訪問大谷。（資料照，路透社）