NBA》遭隊友指控裝病早退 洛夫推特發文讓美媒傻眼

洛夫身陷球隊茶壺風暴。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近況低迷的騎士驚傳球隊內亂，美媒爆料有球員指控洛夫（Kevin Love）上週的比賽裝病早退，於球隊會議時慘遭撻伐，儘管總教練已親自出面滅火，但洛夫稍早在推特上的發文仍讓美媒為他捏一把冷汗。

近15戰狂輸11場的騎士再掀茶壺風暴，上週六對雷霆的比賽，騎士被對手狂轟148分慘敗，洛夫因病只打3分鐘就退場先行離開，並缺席隔天上午的球隊練習。ESPN知名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）隨後報導，騎士於週一練球前召開球隊會議，總教練和總管都在場。

根據ESPN報導，當時多位球員直接向教練團質疑洛夫因病缺席的正當性，會議進行得相當大聲且氣氛緊張，只有洛夫發言解釋時場面才暫時安靜。《紐約日報》隨後撰文，表示有消息來源指出，帶頭質疑洛夫的人並非球隊老大詹姆斯（LeBron James），而是本季才加盟的I.湯瑪斯（Isaiah Thomas），美媒認為不管消息是否屬實，騎士對於現況都不樂見。

騎士近況低迷驚爆球隊內亂。（資料照，美聯社）

總教練泰倫魯（Tyronn Lue）受訪時出面為洛夫護航，表示他希望球隊會議能平息眾怒，但對於球隊質疑洛夫則不以為然，「這可真是瘋狂，如果Kevin在場我們說不定被轟170分呢，這誰知道啊（指場上狀況無法預測）。我們得變得更好、保持團結，我們現在正面臨考驗，身為一個球員、你得擔當的真正角色為何，就是在這個時後顯現出來，我們得把握時機採取行動，把球打好。」泰倫魯說。

對於球隊近日屢遭外界撻伐，總教練表示不管這些言論是針對他本人、或是其他人，都希望球隊能從中獲益，表現得更好，接著說道：「我想溝通非常重要，也許前車之鑑對我們來說相當有幫助，這種事情誰也說不準，我們得繼續向前，但願我們能把這些拋諸腦後，繼續變得更好，我們球隊可是天賦異稟。」

然而騎士昨仍以102：114不敵馬刺，洛夫今天在個人推特上的發文，再度讓美媒為他感到擔憂，洛夫表示若明星賽能與能與勇士K.湯普森（Klay Thompson）同隊，感覺想必相當特別，因為他們的家人已是多年老友，光用想的都覺得瘋狂，但也只是個想法而已。美媒認為，鑒於交易大限將至，洛夫此時喊話想跟別隊球星同隊、而且還是母隊勁敵勇士，行為實在不妥。

對於洛夫此舉，美媒分析出三種可能，第一、洛夫非常真誠，一心只想著要與朋友K.湯普森同隊，僅管後果無可避免，仍發了這則推特；第二、洛夫相當健忘，並未瞭解到在自己母隊近況低迷時，在推特上喊話想跟別隊球星同隊可能不妥；第三， 洛夫就是想跟騎士隊友表明，他寧願跟懂得欣賞自己的人一隊。

Would be special to end up on the same All-Star team as @KlayThompson ...our families have been friends for a long time. Crazy that it’s even a possibility. Just a thought!!! — Kevin Love （@kevinlove） 2018年1月24日

洛夫喊話想在明星賽與K湯同隊。（資料照，USA Today Sports）