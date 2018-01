NBA》遭隊友指控裝病早退 洛夫推特發文讓美媒傻眼

洛夫身陷球隊茶壺風暴。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕近況低迷的騎士驚傳球隊內亂,美媒爆料有球員指控洛夫(Kevin Love)上週的比賽裝病早退,於球隊會議時慘遭撻伐,儘管總教練已親自出面滅火,但洛夫稍早在推特上的發文仍讓美媒為他捏一把冷汗。

近15戰狂輸11場的騎士再掀茶壺風暴,上週六對雷霆的比賽,騎士被對手狂轟148分慘敗,洛夫因病只打3分鐘就退場先行離開,並缺席隔天上午的球隊練習。ESPN知名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)隨後報導,騎士於週一練球前召開球隊會議,總教練和總管都在場。

根據ESPN報導,當時多位球員直接向教練團質疑洛夫因病缺席的正當性,會議進行得相當大聲且氣氛緊張,只有洛夫發言解釋時場面才暫時安靜。《紐約日報》隨後撰文,表示有消息來源指出,帶頭質疑洛夫的人並非球隊老大詹姆斯(LeBron James),而是本季才加盟的I.湯瑪斯(Isaiah Thomas),美媒認為不管消息是否屬實,騎士對於現況都不樂見。

總教練泰倫魯(Tyronn Lue)受訪時出面為洛夫護航,表示他希望球隊會議能平息眾怒,但對於球隊質疑洛夫則不以為然,「這可真是瘋狂,如果Kevin在場我們說不定被轟170分呢,這誰知道啊(指場上狀況無法預測)。我們得變得更好、保持團結,我們現在正面臨考驗,身為一個球員、你得擔當的真正角色為何,就是在這個時後顯現出來,我們得把握時機採取行動,把球打好。」泰倫魯說。

對於球隊近日屢遭外界撻伐,總教練表示不管這些言論是針對他本人、或是其他人,都希望球隊能從中獲益,表現得更好,接著說道:「我想溝通非常重要,也許前車之鑑對我們來說相當有幫助,這種事情誰也說不準,我們得繼續向前,但願我們能把這些拋諸腦後,繼續變得更好,我們球隊可是天賦異稟。」

然而騎士昨仍以102:114不敵馬刺,洛夫今天在個人推特上的發文,再度讓美媒為他感到擔憂,洛夫表示若明星賽能與能與勇士K.湯普森(Klay Thompson)同隊,感覺想必相當特別,因為他們的家人已是多年老友,光用想的都覺得瘋狂,但也只是個想法而已。美媒認為,鑒於交易大限將至,洛夫此時喊話想跟別隊球星同隊、而且還是母隊勁敵勇士,行為實在不妥。

對於洛夫此舉,美媒分析出三種可能,第一、洛夫非常真誠,一心只想著要與朋友K.湯普森同隊,僅管後果無可避免,仍發了這則推特;第二、洛夫相當健忘,並未瞭解到在自己母隊近況低迷時,在推特上喊話想跟別隊球星同隊可能不妥;第三, 洛夫就是想跟騎士隊友表明,他寧願跟懂得欣賞自己的人一隊。

Would be special to end up on the same All-Star team as @KlayThompson ...our families have been friends for a long time. Crazy that it’s even a possibility. Just a thought!!!