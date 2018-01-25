NBA》新秀挑戰賽名單公布 超級菜鳥率隊大戰上屆狀元郎

美國隊以爵士後衛「超級菜鳥」米契爾為首，國際隊則由76人後衛上屆狀元西蒙斯領軍。（圖片取自NBA官方的臉書）

〔體育中心／綜合報導〕NBA今日公佈新秀挑戰賽球員名單，此屆延續去年美國隊大戰國際隊的賽制，國際隊由是新人王大熱門、上屆狀元郎的西蒙斯（Ben Simmons）領軍，而美國隊則由爵士隊的「 超級菜鳥」米契爾（Donovan Mitchell）為代表。

本屆新秀挑戰賽將於台灣時間2月17日舉行，今年新秀挑戰賽也延續跟前三年一樣，採取「美國新秀隊vs世界聯軍隊」對戰的形式。2015年國際隊以121:112得勝， 2016則是美國隊以157:154扳回一城，去年則是由國際隊以150：141力克美國，2隊各有10名球員，而這次湖人與七六人都各有三名球員入選，並列為聯盟最多。

新秀挑戰賽名單

美國隊

爵士：米契爾（Donovan Mitchell）

湖人：庫茲馬（Kyle Kuzma）、波爾（Lonzo Ball）、英葛蘭（Brandon Ingram）

獨行俠：D.史密斯（Dennis Smith Jr.）

塞爾提克：J.布朗（Jaylen Brown）、塔圖姆（Jayson Tatum）

公牛：鄧恩（Kris Dunn）

公鹿：布洛格登（Malcolm Brogdon）

老鷹：J.柯林斯（John Collins）

國際隊

七六人：恩比德（Joel Embiid）、西蒙斯（Ben Simmons）、薩里奇（Dario Saric）

公牛：馬卡南（Lauri Markkanen）

金塊：J.穆雷（Jamal Murray）

溜馬：沙波尼斯（Domantas Sabonis）

國王：波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）、希爾德（Buddy Hield）

尼克：尼利基納（Frank Ntilikina）

灰熊：D.布魯克斯（Dillon Brooks）