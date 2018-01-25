NBA》騎士近7場比賽輸6場 主帥：是時候改變陣容了

泰倫魯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士近況低迷，近7場比賽更是輸了6場，先發球員包括I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）、J.R.史密斯（J.R. Smith）、克勞德（Jae Crowder）表現都不盡理想。讓主帥泰倫魯（Tyronn Lue）表示，是時後改變一下陣容了。

騎士前役輸給馬刺後，泰倫魯賽後表示，他將要改變輪替名單，不過並沒有透露哪幾位球員會做調整。根據ESPN報導，先發名單除了「詹皇」詹姆斯（Lebron James）及洛夫（Kevin Love）外，包括I.湯瑪斯、J.R.史密斯、克勞德都有可能被調整。

I.湯瑪斯近幾場比賽表現不佳，在前役9投3中，全場也僅傳出2次助攻，效率值是慘澹的-15。而J.R.史密斯表現更差，前役4投0中，近7場比賽招牌三分球31投僅5中，命中率只有16.1%，是近期騎士連敗的原因之一。

騎士除了場上的表現不佳外，在場下也傳出球員間不和的聲浪，根據ESPN報導，一名不具名的騎士球員告訴記者：「大家都被說要有責任感，但沒有人願意負起責任，更誇張的是下在大家竟然還覺得這樣是對的。」另一名騎士球員也表示：「現在球員間沒有信任，這是最糟糕的情況。」