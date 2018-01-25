NBA》澳洲之夜狀元郎繳「大三元」 七六人主場痛宰公牛

B.西蒙斯。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕七六人今在主場舉辦「澳洲之夜」，當家主控「澳洲狀元郎」B.西蒙斯表現亮眼，繳出19分17籃板14助攻大三元，帶領七六人以115：101大勝公牛，近10場比賽取得8勝2敗的成績。

B.西蒙斯今天在首節就展現超強侵略性，單節攻下8分並抓下11籃板，次節七六人換薩里奇（Dario Saric）跳出來砍分，單節拿下10分，半場打完七六人以55：41取得雙位數領先。

進入下半場，七六人攻勢依舊猛烈，B.西蒙斯開啟助攻模式，連續助攻給卡文頓（Robert Covington）命中3分球，幫助七六人拉開比數，而公牛僅靠米洛提奇（Nikola Mirotic）單節拿8分苦撐，進入末節恩比德（Joel Embiid）連續跳投命中，幫助七六人領先分數來到20分，讓公牛無力追趕，終場七六人以115：101大勝公牛。

賽後拿下本季第5次大三元成績的西蒙斯接受採訪表示：「這是一場團隊的勝利，我很相信我隊友，我隊友也很信任我。」另外繳出21分10籃板「雙十」成績的薩里奇賽後表示，這或許是本季我們打最好的比賽。而恩比德也有22分5籃板3助攻進帳。

公牛方面「灌籃王」拉文（Zach LaVine）攻下21分7籃板3助攻，波提斯（Bobby Portis）繳出全隊最高22分11籃板「雙十」成績，米洛提奇拿下15分3籃板。

薩里奇。（今日美國）

恩比德。（美聯社）