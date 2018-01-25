NBA》戰績第2、場均19分還落榜？火箭總管：明星賽新制度有失公平

去年夏天被交易到火箭的保羅（3），被視為本屆明星賽的遺珠之一。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年明星賽陣容公布之後，幾家歡喜幾家愁，戰績高居聯盟第二的火箭，只有「大鬍子」哈登（James Harden）一人入選，繳出場均19.1分的保羅（Chris Paul）卻未入選，成本屆最大遺珠，不只哈登和火箭隊友們為他抱不平，火箭總管莫雷（Daryl Morey）也跳出來力挺，認為新的投票制度根本有失公平。

根據《休斯頓紀事報》記者Jonathan Feign報導指出，莫雷在受訪中提到，他認為保羅完全擁有入選全明星的實力，只因在賽季前期受傷缺席了球隊的一些比賽，就沒能被選入明星賽，這樣對保羅來說太不公平了。

「這簡直太荒謬了，就只是因為缺席一些比賽！這些新規則被適用後，似乎變得跟以前很不一樣了！」莫雷說道。

目前除了球迷們可以為喜愛的球員投票之外，媒體和教練們也成為投票中的重要一環。在過去的投票機制中，球員即使因故缺席比賽，仍舊能夠靠著球迷投票入選，但現在教練投票顯得更為嚴格，他們會考慮到每一個球員入選全明星隊伍的價值。

「你必須要能看到保羅對於比賽的影響力，」莫雷說，「本季我們當保羅、哈登和卡培拉（Clint Capela）都在場上時，戰績是18勝0負。很明顯的，當哈登缺席時，保羅就成為了帶領球拿下勝利的領頭羊。如果你們將球隊勝利視作核心價值，那麼保羅絕對可以讓我們贏球，所以即使是僅有上場28場，但這絕對足以讓他入選全明星賽！」

火箭總館莫雷。（圖片取自網路）

本季保羅雖然繳出19.1分5.9個籃板8.9次助攻還有1.9次抄截，不過因季前熱身賽膝蓋受傷，缺席場次達到17場，只上場打了28場，被認為是他落選的主因之一，另外就是西部全明星替補人才濟濟，尤其是後場人選就有「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）、J.巴特勒（Jimmy Butler）、里拉德（Damian Lillard）和K.湯普森（Klay Thompson）個個實力堅強，競爭非常激烈。

「魏少」魏斯布魯克。（歐新社）

J.巴特勒。（美聯社）

里拉德。（法新社）

K.湯普森。（美聯社）