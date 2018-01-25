中職》小鮮肉正夯 4成球員未滿25歲

〔記者羅志朋／綜合報導〕中信兄弟「恰恰」彭政閔現年39歲又172天，是目前中職現役最年長球員，在全聯盟223名本土球員當中，僅彭政閔、高國慶、劉芙豪達39歲，35歲以上也只有15人，僅6.7%，30歲以上總計50人，不到2成5，顯見中職「小鮮肉正夯」態勢明顯。

彭政閔希望能有好的紀錄做結尾，不排除延長選手合約，明年繼續當球員。（資料照）

以全聯盟年齡層分布來看，不到20歲的球員有9人，20至24歲有79人，25至29人則有85人，換句話說，滿20歲、未滿30歲的中職本土球員，佔全聯盟73.5%，屬最大宗，其中22、23歲多達46人，達21%。

中信兄弟投手陳柏豪再3天將過19歲生日，是全聯盟最年輕選手，至於未滿25歲的本土球員有88人，比例佔4成。

兄弟投手陳柏豪去年以18歲又273天之齡，刷新中職總冠軍賽史上最年輕球員出賽紀錄。（資料照，記者廖耀東攝）



中職史上最年長本土球員出賽紀錄，由2004年曾智偵的45歲又138天所保持，2005年劉義傳的43歲又259天居次，也是史上年紀最大土投。

曾智偵是中職最年長野手紀錄保持者。（資料照）

中職史上年紀最大的本土投手劉義傳。（資料照）

中職本土球員年齡層

35-39歲 : 15人

30-34歲 : 35人

24-29歲 : 85人

20-24歲 : 79人

18、19歲 : 9人