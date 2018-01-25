NBA》不爽明星賽落選 卓蒙德怒飆30分24籃板（影音）

.@AndreDrummond had himself a MONSTER performance and he's your #FantasyPlayeroftheNight! 30 PTS, 24 REB, 4 AST, 3 STL & 6 BLK for 86.8 #NBAFantasy points - the fourth-highest FPTS in a game this year!



Drummond's been on a roll lately, posting 430.3 FPTS in his past 8 games! pic.twitter.com/vB5sj14Jzr — NBA Fantasy （@NBAFantasy） 2018年1月25日

〔體育中心／綜合報導〕活塞今於主場迎戰爵士，門神卓蒙德（Andre Drummond）將明星賽落選的悲憤全化為力量，怒轟30分24籃板鬼神數據外帶6阻攻，然而一度落後將近10分的爵士在正規賽結束前4秒硬是追平比分，延長賽趁勢追擊以98：95贏球，慘遭逆轉的活塞苦吞六連敗。

聯盟昨公佈明星賽替補名單，得知自己未獲青睞的卓蒙德相當難以置信，在推特發文自嘲，表示以後可能每次得分後都得來個後空翻才會被注意。此役主場對爵士卓蒙德火力全開，全場狂飆30分24籃板外帶6阻攻，包括決勝節連續拿分率活塞打出10：0攻勢取得9分領先。

然而爵士始終窮追不捨，正規賽倒數5.9秒米契爾（Donovan Mitchell）上籃慘挨卓蒙德火鍋，爵士喊暫停後底線發球，魯比歐（Ricky Rubio）傳出關鍵助攻，英格斯（Joe Ingles）一溜煙鑽進籃下，接球放近追平分，卓蒙德反應不及沒能再賞火鍋。

爵士英格斯放進追平分。（法新社）

延長賽開打不到1分鐘，活塞卓蒙德率先放進2分，但甫建功的爵士英格斯接著連飆2記三分球，米契爾接手外線拔起破網，爵士連三顆外線攻勢取得98：91領先，最後3分鐘雙方頻頻打鐵，卓蒙德續添4分無力率隊超前，最後以95：98讓出勝利苦吞六連敗。

卓蒙德此役上場39分鐘狂砍30分24籃板6阻攻，外帶4助攻3抄截，其中8顆進攻籃板讓他達成生涯里程碑，以24歲之姿成為聯盟史上最年輕生涯2000顆進攻籃板達陣球員，超越豪爾德（Dwight Howard）及已故名人堂球星（Moses Malone）所保持的原紀錄25歲。

爵士總教練史尼德（Quin Snyder）賽後稱讚球員解讀比賽的能力出色，透露正規賽最後一次進攻，原本是設計給米契爾或J.強森（Joe Johnson）執行，但魯比歐發現英格斯有個大空檔，傳了一顆超神的球，然後英格斯漂亮得分。「他（英格斯）也是一個選項，我們發現、然後成功了。」魯比歐說。

卓蒙德怒轟30分24籃板6阻攻。（法新社）