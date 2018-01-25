日職》成隊上唯一未換約球員 川崎宗則恐缺席軟銀春訓

川崎宗則尚未完成換約。（取自軟銀官網）

〔體育中心／綜合報導〕上季勇奪日本一的軟銀即將展開春訓，去年回鍋的球星川崎宗則卻成為隊上唯一一位尚未完成換約的選手，極有可能無法參加春訓，日媒報導軟銀球團正著手處理此事，但現階段無法給予進一步說明。

日媒《報知體育》指出，軟銀春訓將於2月1日於宮崎展開，然而36歲內野手川崎宗則卻因尚未完成換約，很可能無法如期參加春訓。監督工藤公康對此表示相當擔憂，但將交由球團處理。球團統括本部長三笠杉彥受訪時強調，川崎宗則在球隊保護名單，會盡力完成簽約，但對於能否參加春訓則語帶保留，表示目前無法多談。

去年從美職回鍋日職母隊軟銀的川崎宗則，4月28日登錄一軍、當時球隊氣勢正旺，然而川崎宗則隨後因雙腳跟腱不適，於7月24日被抹消登錄，9月在二軍進行2場復健賽仍未見起色，季後球隊活動如勝利遊行、球迷會都未能出席。

《產經體育》報導，球團相關人士透露，川崎宗則近況不樂觀，尚無法進行自主訓練，也不太可能隨隊進行春訓，日媒形容這對開季而言有如黑雲籠罩。川崎宗則相隔5年重返日職，回鍋首季於一軍出賽42場，137打數貢獻33安4打點，37次三振另有14次四死球，沒有全壘打與盜壘進帳，累積打擊率2成41。

《報知體育》認為，川崎宗則擁有超高人氣，球隊也對他能帶起團隊氣氛寄予厚望，儘管回歸後帳面成績可能不盡理想，對於軟銀想連霸日本一仍是不可或缺的重要戰力，期待軟銀能盡快簽回川崎宗則。

川崎宗則上季重返日職母隊。（取自軟銀官方推特）

川崎宗則展示球團發行的個人商品。（取自軟銀官方推特）