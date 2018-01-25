NBA》先發5人合砍85分 溜馬客場輕取太陽

2018/01/25 13:40

歐拉迪波。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕溜馬今主場迎戰太陽的比賽，靠著先發5人合砍85分，其中T.楊恩（Thaddeus Young）攻下全隊最高22分，一哥歐拉迪波（Victor Oladipo）也有21分4籃板9助攻3抄截進帳，帶領溜馬以116：101輕取太陽。

比賽一開始雙方命中率都不高，不過溜馬靠著板凳Al.傑佛森（Al Jefferson）帶領球隊打出一波11：2的攻勢，幫助溜馬建立領先優勢。進入次節溜馬靠著歐拉迪波及喬瑟夫（Cory Joseph）連續3分球將領先分差拉開至20分，半場打完溜馬以63：44領先。

進入下半場溜馬連續幾波進攻都能命中，打出一波16：2的攻勢，將領先分差再拉開至30分，讓太陽無力追趕，早早換下主力，終場溜馬以116：101輕取太陽。

溜馬先發今表現優異除了歐拉迪波、T.楊恩外，沙波尼斯（Domantas Sabonis）拿下19分8籃板3助攻，波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）也有17分7籃板3助攻進帳。

太陽方面，在禁區長人包括克里斯（Marquese Chriss）及蘭恩（Alex Len）都有傷在身的情況下，今天重用被冰許久的孟羅（Greg Monroe），並繳出16分17籃板優異成績，用行動證明自己還能打，一哥布克（Devin Booker）今手感不佳，全場16投5中，拿下19分6籃板4助攻。

T.楊恩。（美聯社）

孟羅。（美聯社）

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