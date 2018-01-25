高爾夫》伍茲復出正式比賽 國際賭盤超熱鬧

「老虎」伍茲迎來復出正式比賽 。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕「老虎」伍茲將在台北時間明天凌晨2時40分，將在加州聖地牙哥，參加美巡賽農保公開賽。國際賭盤除了開出1賠21的伍茲奪冠盤，還有其他關於伍茲的賭盤，相當熱鬧。

伍茲去年幾乎沒什麼出賽，背部的手術加上復健，讓他一直到去年12月才參加Hero世界挑戰賽，順利打完72洞，那是他近3年來第1次打完72洞比賽，不過那場是小型的邀請賽，只有18名頂尖選手參加，伍茲最後並列第9。

明天的農保公開賽則是伍茲傷癒之後，第1場正式的美巡賽，不少球迷期待著42歲的伍茲能重現昔日虎威，國際賭盤很給面子，伍茲奪冠賠率是1賠21，和球王D.強森一樣，排名第6。

「老虎」伍茲。（法新社）

前5名依序是：上1場延長賽奪冠的朗姆（1賠7.5）、佛勒（1賠12）、日本名將松山英樹（1賠15）、羅斯（1賠17）和雷許曼（1賠19）。

奪冠盤之外，國際賭盤和拉斯維加斯賭盤都針對伍茲的表現特別開出不同的項目，例如：晉級決賽賠率1賠1.53，相較之下被淘汰則是1賠2.37。押伍茲在這場比賽打出一桿進洞的話，賠率是1賠126。打進前5名有1賠5，打進前10名是1賠3。連伍茲會不會退賽都能下注。

伍茲在聖地哥牙週三練球時，第1洞就打下博蒂，而且看來遊刃有餘，他最開心的是，進入賽前最後1天，他的背部完全沒有任何不舒服。不過，他承認，太久沒打正式比賽，手感仍有些生疏。

伍茲說：「我只想要開始參加巡迴賽，找回跟著賽程打球的節奏，我已經有很長一段時間沒這麼做了，我不知道能期待什麼，就先上場比賽，我要在比賽中磨一磨。」這是2015年8月以來，伍茲第2度參加美巡賽事。

這場比賽台灣好手潘政琮也在參賽之列，第1回合小潘排在台灣時間週五凌晨2時20分在Torrey Pines球場的北區出發，去年潘政琮在這場比賽並列第2名。

潘政琮。（資料照）