澳網》「費納對決」無緣上演 費爸暖心簡訊安慰「蠻牛」

納達爾因傷退賽，澳網八強止步。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕澳網奪冠大熱門之一的現任球王西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）前日抵不住腳傷決定退賽，讓他最大的競爭對手「瑞士特快車」費德爾（Roger Federer）覺得有些失落，在拍落捷克好手伯帝奇（Tomas Berdych）挺進四強後，費爸也透露他在昨晚睡前傳了訊息安慰納達爾。

現任球王納達爾膝傷復發，與第6種子西利奇（Marin Cilic）苦戰近4小時，在6：3、3：6、7：6（7：5）、2：6、0：2落後時因傷退賽。對此，費德爾表示他很希望納達爾能康復，畢竟很難看到選手打到五盤卻未能完賽。

西利奇。（資料照，法新社）

「我仍認為即使納達爾是因為受傷退賽，他的對手西利奇還是應該獲得巨大的讚譽，因為他一直在場上，而且非常努力的拼戰，雖然我不認為這次擊敗納達爾，這對他來說這是浩大勝利。」費德爾說。

費德爾說昨天晚上他睡前的最後一件事，就是傳訊息給納達爾關心他的狀況。

「我希望今天他在接受掃瞄後會沒事，我很高興結果並不沒有很嚴重，但是看到一位對手和朋友像這樣退賽，感覺真的很不好，所以我由衷希望他一切安好。」費德爾說。

而先前納達爾也在自己的社群媒體上宣布好消息，在墨爾本經過核磁共振檢查後，結果並沒有嚴重的損傷。這位31歲的世界球王也計劃在二月底復出，應該能趕上在墨西哥亞加普科（Acapulco）的比賽。

雖然納達爾的傷勢不重，但眾所期待的「費納對決」註定不會上演，不過對此，費德爾則是搞笑的說：「我知道（與納達爾的對決）沒辦法，但連我自己都也還沒進決賽呢！」

費德爾睡前傳送暖心簡訊關心納德爾。（資料照，法新社）