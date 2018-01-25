電競》前世界冠軍勉勵後進：打出成績才能對付父母

徐薇、Lilballz、BeBe與江大成（由左至右）受104邀請分享在電競產業的經歷。（記者陳耀宗攝）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《英雄聯盟》前世界冠軍TPA成員BeBe、Lilballz昨（24）日受邀參加104人力銀行舉辦的 「電競不一樣」活動，兩人以自身經驗分享給有志投入電競的學生，BeBe認為「牌位」建議鑽石以上，可試著說服家長打一兩年，如果沒成績再轉換跑道；Lilballz認為可以多參加網咖盃或校際盃，打出成績也會有比較多「武器」可以對付父母，如果真的發現不適合，也有像是軟硬體、美術與資訊業可以嘗試。

Lilballz（左二）與BeBe（右二）分享自身經歷。（記者陳耀宗攝）

Lilballz指出，大部分小朋友以當選手為目標，但不是最頂尖的不太容易被大家看到，「沒有人會記得第二名的名字」，但電競相關產業真的很多，這些都是可以考慮的方式。

談到目前電競產業前後端薪資，BeBe分享，當時加入台北暗殺星TPA很明確說是10萬起薪，目前據他所知，大部分隊伍應該都超過這個數字；Lilballz也說，現在電競產業商機真的滿大的，它們2012年奪冠那年，地區聯賽冠軍獎金差不多30萬台幣，今年是300萬。

目前多半擔任合作賽評的Lilballz也談到主播賽評環境，他表示，單靠主播賽評要養活自己有難度，「尤其是你剛起步」，畢竟主播賽評需求還沒有那麼多，如果真的很想要投入，不能只聚焦單一遊戲，得涉及其他項目，「不燃可能真的會餓死」。