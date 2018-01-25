NBA》西河力挺讓他大呼感動 喬治續留雷霆機率大增

P.喬治獲西河力挺相當感激。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕P.喬治（Paul George）來季續留雷霆的可能性持續攀升，球隊一哥「西河」魏斯布魯克（Russell Westbrook）力挺兄弟讓P.喬治相當感動，直言魏斯布魯克站出來為他發聲，讓他未來成為自由球員後更容易做決定。

聯盟昨公佈本屆明星賽替補名單，P.喬治意外落選引發熱烈討論，替補上榜、同為雷霆隊友的魏斯布魯克，直言怒轟這樣的結果令人難以置信、誇張到令人無法接受，勇士一隊有四人入選更是絕對成為眾矢之的。P.喬治對於魏斯布魯克直接開砲相當激賞，誇讚魏斯布魯克挺身而出、永遠是隊友的靠山。

P.喬治笑說，得知自己落選後他開玩笑對著魏斯布魯克碎碎念，說著「好吧、就這樣吧、讓它過去吧、Rull，我落選了。」之類的鬼話，但是魏斯布魯克正色回應：「不行、兄弟，是他們搞砸的，我有話要對他們說。」對於魏斯布魯克說到做到、力挺兄弟的霸氣，P.喬治滿心歡喜表示：「有這樣一個隊友挺你、為你出氣真是棒呆了。」

P.喬治也說，他認為魏斯布魯克應該要以先發之姿入選明星賽的，因為他已經是個MVP，也是同一專位中最棒的球員，「他應該要先發的，但這又是另一件事了，但重點是，魏斯布魯克挺我，他永遠是我兄弟，而且這也讓之後必須要做決定（季後選新東家）時更容易做決定了。」P.喬治說。

P.喬治本季場均20.9分5.6籃板3.0助攻，開季至今的表現讓他有機會角逐年度最佳防守球員，然而今年沒能入選明星賽令人感到意外。季後將成為自由球員的P.喬治曾多次表態想加盟家鄉湖人隊，但對於續留雷霆與魏斯布魯克共圖大業也保有渴望，未來動向仍是萬眾矚目焦點。

P.喬治來季仍可能續留雷霆。（資料照，法新社）