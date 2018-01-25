NBA》君子報仇三年不晚？「吉祥物殺手」賽前慘遭惡整（影音）

Franklin got revenge on Robin Lopez on behalf of all the mascots he's feuded with over the years pic.twitter.com/h31t4MwCyq — Sporting News （@sportingnews） 2018年1月25日

〔體育中心／綜合報導〕公牛中鋒R.羅培茲（Robin Lopez）是NBA惡名昭彰的「吉祥物殺手」，除了自家的吉祥物外，只要去NBA各隊作客，他就專找吉祥物麻煩，動不動在賽前熱身對吉祥物暴力以對，而今天七六人的吉祥物Franklin在賽前惡整羅培茲，替吉祥物們報了一箭之仇。

公牛中鋒R.羅培茲。（資料照，法新社）

公牛今天作客七六人的賽前，R.羅培茲被Franklin叫到球場邊， Franklin先讓羅培茲看球場上的一個立牌，上面寫著「恭喜Robin Lopez（羅培茲），你入選了今年的全明星！」，還熱情加碼送上鮮花和氣球當禮物，讓羅培茲送寵若驚。

正當羅培茲在開心的時候，Franklin馬上拉下開牌子下面的一張紙後，只見牌子上原本的全明星賽竟赫然變成「吉祥物殺手全明星！」羅培茲這才知道自己被整了，氣得踢翻牌子，花也丟到地上，還憤怒的把三顆氣球都踩破，讓現場觀眾哄然大笑。

羅培茲以吉祥物殺手名號闖蕩江湖。（資料照，法新社）

而素有「吉祥物殺手」之稱的羅培茲，早在效力拓荒者時，就欺負過許多吉祥物，活塞吉祥物Hopper曾被他被他摔倒在地，甚至連MLB的吉祥物都難逃毒手，羅培茲在2014年去幫西雅圖水手隊開球時，也曾撂倒水手吉祥物Mariner Moose。