澳網》三盤激戰 球后哈勒普力挫柯珀晉決賽

球后哈勒普苦戰三盤終於贏球。（美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕第三盤上演互救、互破，球后哈勒普（Simona Halep）在與德國柯珀（Angelique Kerber）鏖戰2小時20分，終以6：3、4：6、9：7勝出，將與「丹麥甜心」沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）爭冠。

過去兩人8次交手各擁4勝，不過第一種子哈勒普首盤開局輕鬆破發，並一路乘勝追擊，送出「Love Game」以4：0領先，柯珀待機後追回3局，首盤哈勒普6：3拿下。次盤柯珀面臨不能再輸的壓力，先是硬追成3：3平手，再把握哈勒普失誤，6：4將賽況逼入第三盤。

都想拿到決賽門票，決勝盤雙方都各自保發，之後又互破，第11局哈勒普雖遭破發，但之後也救回2賽末點，進入長盤決勝，哈勒普最後在第4個賽末點艱辛勝出，生涯首度打進澳網決賽。

哈勒普（左）拚戰三盤擊敗柯珀。（歐新社）

哈勒普2014年擊敗前球后塞爾維亞楊柯維奇（Jelena Jankovic）挺進八強，寫個人生涯澳網最佳成績，隔年卻無法再上層樓，又在八強止步。她挾帶2017年末登上球后寶座氣勢，此次總算殺入澳網決賽，距離生涯首座大滿貫金盃僅差一勝。

哈勒普經歷2小時20分激戰後，她將此仗形容為一場像雲霄飛車的大戰，「就像在雲霄飛車，一下往上接著又往下，但我沒有放棄，哪怕只是一球。」

哈勒普說，這一刻是自己最感性的瞬間，「這真的很不容易，我現在甚至還在發抖。我非常高興能抵擋像柯珀這樣的強敵，並贏得這場比賽，我為自己感到自豪。」