SBL Live》 戴維斯終場前關鍵2分球 璞園驚險擊敗台啤

球隊 第一節 第二節 第三節 第四節 總分 璞園 20 15 15 13 63 台啤 7 14 21 19 61

第四節

第四節，李愷諺2罰全中，加上于煥亞漂亮助攻給周伯勳，台啤僅落後4分。隨後李愷諺的三分打，追到僅1分差。簡浩連續投進2顆三分球，解決球隊的得分乾旱期。璞園再度拉開至7分差。

暫停過後，黃聰翰連拿8分，追平比分。戴維斯隨即投進2分球，加上陳堅恩猜炸彈的中距離，璞園4分領先。隨後黃聰翰的中距離，兩隊回到原點。比賽剩下10秒，戴維斯投進關鍵2分球，璞園2分領先。最終璞園以63：61擊敗台啤。

第三節

易籃後，台啤蔣淯安率先得分。但簡浩馬上投進三分球還以顏色。第二節剩下6分多鐘，賀夫與蔣淯安連得5分，台啤將分差縮小至11分。暫停過後，台啤陳兆豪完成三分打加上三分球，將比分縮小至個位數8分。

第三節剩下1分15秒，陳兆豪投進高難度拉竿投籃，台啤仍有7分落後。台啤末段一波11：2攻勢讓比賽持續保有競爭力。第三節結束璞園以50：42領先台啤。

第二節

第二節，成力煥的三分打讓台啤分數總算來到雙位數，但始終無法拉近差距。第二節剩下5分46秒，李啟瑋上籃得分，璞園30：12台啤。暫停過後，陳兆豪、周伯勳、李愷諺連得7分，但分差仍有12分。第二節結束，璞園35：21領先台啤。

第二節台啤雖進攻有起色，但仍無法拉近比分，防守方面有待溝通。璞園簡浩半場攻下12分，為兩隊最高。

第一節

首節一開賽，簡浩的三分球與上籃讓璞園先馳得點，但台啤新同學賀夫的兩分球馬上還以顏色。隨後簡浩與陳堅恩連得5分，將比分拉開。暫停過後，張羽霖投進三分球助台啤擺脫得分乾旱。簡浩弧頂位置的三分球將分差拉至12分。末段，戴維斯2罰1中，璞園20：7領先。

首節台啤二分球命中率僅18.2%，第二節勢必提升命中率。簡浩單節攻下12分，為全場最高。