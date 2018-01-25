花式滑冰》寫短曲生涯最佳成績 曹志禕激動跪地

台灣選手曹志禕獲得72.57高分。（記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕四大洲花式滑冰錦標賽男子短曲部分競爭激烈，台灣好手曹志禕滑出72.57分，排名14名，締造生涯短曲的最佳成績，賽後更激動跪地、拍冰面。

曹志禕這次在短曲部分選擇拉馬（Serge Lama）的作品《我病了（Je suis malade）》，他說：「之前看過其他人表演這首歌，覺得很適合用在滑冰，和編排教練討論後決定的，我很喜歡這首歌，也覺得很有感染力。」

台灣選手曹志禕獲得72.57高分。（記者王藝菘攝）

曹志禕一出場獲得觀眾的熱烈喝采，最後以零失誤完成表演，最後他激動跪地、拍冰面，他笑說：「剛結束很想掉淚，但又吸回去，很滿意今天的表現，因為能完成3次跳躍沒失誤，真的有點不可思議，拍冰面也是為了感謝這塊冰，讓我表現很好。」

男子短曲部分，由日本宇野昌磨以100.49分拿下第1，中國選手金博洋以100.17居次，第3名為田中刑事，他滑出90.68分，三人都是這次冬奧的選手。

台灣選手曹志禕獲得72.57高分。（記者王藝菘攝）

台灣選手曹志禕獲得72.57高分。（記者王藝菘攝）

台灣選手曹志禕獲得72.57高分。（記者王藝菘攝）

台灣選手曹志禕獲得72.57高分。（記者王藝菘攝）