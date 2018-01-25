花式滑冰》從小在美國長大 18歲湯銘恩醫科、滑冰兼顧超狂

〔記者粘藐云／台北報導］2018年國際滑冰總會（ISU）四大洲花式滑冰錦標賽今進行冰舞長曲及男子短曲項目，台灣小將湯銘恩在男子短曲部分拿下43.05分，排名30名，雖無緣接下來的長曲，但表現仍獲觀眾喝采。

湯銘恩今在賽前臨時改變計畫，把第一個跳躍動作從2周半跳改為3周半跳，卻失誤摔倒，也影響後面表現，他說：「先前練習都有成功，教練也同意我嘗試。」

最後分數未如預期，湯銘恩把目標放在之後的保加利亞世界青年花式滑冰錦標賽，「我覺得我要學會放鬆一點，之後再扳回一城，很謝謝大家一直鼓勵我。」

18歲湯銘恩的父親為中國人，母親是台灣人，從小在美國長大，這次是首度在台灣參與四大洲錦標賽，他笑說：「感受到粉絲相當熱情，一上場就大喊我的名字，覺得很開心，但也有點緊張。」

湯銘恩目前就讀亞利桑那州立大學醫學院預科，從小就熱愛助人的他說：「因為當醫生可以幫助別人，尤其在我受傷後感受更深刻。」湯銘恩表示，目前滑冰和學業都會兼顧，尚未想好以哪個科別為主，也還沒體驗到大學生活。

四大洲花式滑冰錦標賽，台灣選手湯銘恩。（記者王藝菘攝）

四大洲花式滑冰錦標賽，台灣選手湯銘恩。（記者王藝菘攝）

四大洲花式滑冰錦標賽，台灣選手湯銘恩。（記者王藝菘攝）

四大洲花式滑冰錦標賽，台灣選手湯銘恩。（記者王藝菘攝）