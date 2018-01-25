SBL》戴維斯關鍵絕殺 賀夫回鍋首戰台啤仍飲恨

〔記者陳人齊／綜合報導〕超級籃球聯賽（SBL）首度移師桃園巨蛋進行，地主璞園舉辦主場週活動，與台啤之戰吸引大批球迷進場支持，但2隊此役命中率有些低迷，最終還是靠「新台灣人」戴維斯（Quincy Davis）終場10秒鐘的跳投才定勝負，由璞園以63：61氣走台啤奪下第10勝。

此役2隊準心都欠佳，璞園團隊命中率僅36.4％，台啤32.8％，罰球上璞園更只有13投7中的表現，加上全隊發生19次失誤，導致下半場遭台啤後來居上。

上半場璞園一度取得14分的領先，但下半場不但命中率下滑，失誤、犯規也激增，讓台啤靠著穩定的罰球命中率逐漸追回失分，第4節最後1分鐘台啤更一度靠黃聰翰的外線追成平手，不過經驗老道的戴維斯終場前10秒投進超前分，讓璞園仍有驚無險的帶走勝利。

全場2隊共只有5人得分上雙，其中以璞園的簡浩砍下21分表現最佳，戴維斯則進帳13分、15籃板的成績，陳堅恩上場33分鐘也有15分的演出。

台啤則是黃聰翰表現最佳砍下15分，替補上場的陳兆豪也有10分，剛加入的洋將賀夫（Herve Lamizana）則一度打到腳抽筋，全場12投僅2中，勉強進帳8分、6籃板，手感仍有待調整。

簡浩手感不俗，全場看下21分。（記者陳志曲攝）

戴維斯投進璞園致勝球。（記者陳志曲攝）

台啤洋將賀夫一度打到腳抽筋。（記者陳志曲攝）