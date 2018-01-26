MLB》大都會以1年5800萬 續簽明星內野手雷耶斯

雷耶斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紐約大都會今天以1年200萬美元（約新台幣5847萬元）合約，續簽34歲明星內野手雷耶斯（Jose Reyes），還外帶50萬美元（約新台幣1461萬元）的激勵獎金。

雷耶斯上季一開始狀況不理想，直到明星賽後才開始有所表現，整季出賽145場，繳出15轟、58分打點、24次盜壘，打擊率0.246，能守三壘、游擊和二壘。

雷耶斯從2003年在大都會展開大聯盟生涯，曾4次入選明星賽，各奪1次國聯安打王、打擊王，2012年成為自由球員後到馬林魚，卻在該年季後被交易至藍鳥，之後又到洛機，2016年重回大都會。

根據《紐約郵報》報導，大都會目前仍在尋找二壘和三壘手，包含自由球員沃克（Neil Walker）、努涅斯（Eduardo Nunez）、佛雷瑟（Todd Frazier）。該媒認為，A.卡布雷拉（Asdrubal Cabrera）應該會是先發三壘手，若簽下佛雷瑟，雷耶斯可能就會移防二壘，但球隊傾向再找一名二壘手。

大都會這個休賽季簽下不少選手，包含砲手布魯斯（Jay Bruce）、投手史瓦薩克（Anthony Swarzak）、以及老將「A-Gon」岡薩雷茲（Adrian Gonzalez）。

雷耶斯。（資料照，法新社）