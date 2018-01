NBA》詹皇、柯瑞呼籲明星賽公開選秀 球員公會：無共識

聯盟看板詹姆斯與柯瑞,支持明星賽公開選秀。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕本屆明星賽對戰組合火燙出爐,雙方隊長詹姆斯(LeBron James)與柯瑞(Stephen Curry)帶頭喊話,呼籲未來以電視轉播公開選秀,然而不僅聯盟保持低調保守態度,球員公會也未能達成共識,因此未來走向仍有待觀察。

為激盪賽事新火花,聯盟宣布今年明星賽採用全新賽制,由得票數最高的兩位球員擔任隊長,以選秀方式組隊對抗,然而選秀過程是否公開始終沒有定案,態度較保守的聯盟為避免選秀順位造成球員尷尬,決定今年採低調做法不公開選秀過程,直接宣布最終選秀結果。

榮獲隊長殊榮的球星詹姆斯於選秀結束後,在推特上發文向聯盟喊話,表示選秀過程相當有趣,真的應該透過電視轉播,柯瑞隨後也發文附議支持詹姆斯,還標記了「明年」暗示聯盟能做些改變。多位教練與球員也曾發言支持明星賽採公開選秀,勇士總教練柯爾( Steve Kerr)幽默分析,都已經入選明星賽了,最後一個被選到也沒有什麼好丟臉。

然而也不是每位球員都支持明星賽公開選秀,球員公會今天發布聲明,表示針對明星賽選秀是否公開的問題,公會內部無法達成共識,由於幾位較可能受影響的球員意見不一,因此往後的明星賽是否要改成公開選秀仍無結論。目前並無正式管道讓球員表達意見,因此球員意見是由球員公會代表代為轉達,美媒認為球員無法達成共識,可能影響日後明星賽賽制決策走向。

