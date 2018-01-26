NBA》下定決心變陣後騎士僅換１人 「詹皇」這麼說

騎士今天公布先發陣容，中鋒克勞德（右一）改為替補，其他先發維持原樣。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近況低迷的騎士隊，近7場比賽就輸了6場，先發球員表現都不盡理想，主帥泰倫魯（Tyronn Lue）終於下定決心要變陣救戰績，沒想到在今日公佈最新先發陣容裡，騎士僅換掉克勞德（Jae Crowder）一人，而陣中一哥「大帝」詹姆斯（Lebron James）力挺主帥，認為這樣的調整能給與騎士在攻守上的幫助。

前役輸給馬刺後，泰倫魯在賽後表示，他將會改變先發輪替名單，不過並當時並沒有透露哪幾位球員會做調整。根據ESPN報導，先發名單除了「大帝」詹姆斯及洛夫（Kevin Love）外，包括I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）、J.R.史密斯（J.R. Smith）、克勞德都有可能被調整。

根據美媒報導，泰倫魯今天宣佈陣容調整結果，T.湯普森（Tristan Thompson）將回到先發扛下中鋒，洛夫被換去大前鋒，近期表現不佳的克勞德則淪為替補。

騎士一哥詹姆斯。（資料照，法新社）



本賽季之前，T.湯普森和洛夫一直是騎士的先發禁區組合，但是為提升騎士的進攻空間，泰倫魯在本季決定讓洛夫打先發中鋒，但是洛夫在防守上的弱勢很快就顯露無遺，而騎士本季的防守也排在聯盟倒數第二。

而泰倫魯在受訪時也表示，他暫時不打算改變後場的先發陣容，也就是說，I.湯瑪斯和J.R.史密斯將繼續擔任先發。

I.湯瑪斯雖然仍在努力從臀部傷勢中恢復過來，但他的狀態還是無法跟受傷之前亮眼的表現相比。J.R.史密斯前役4投0中，近7場比賽招牌三分球31投僅5中，命中率只有16.1%，是近期騎士連敗的原因之一。

不過騎士隊一哥「大帝」詹姆斯倒是力挺主帥，表示泰倫魯的調整，對騎士攻防兩端都能有所幫助。

泰倫魯。（資料照，USA TODAY Sports）