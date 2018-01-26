美巡賽》農保公開賽第1回合 潘政琮70桿並列35名、伍茲並列84名

「老虎」伍茲。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕美巡賽農保公開賽今天在聖地牙哥進行首回合賽事，台灣好手潘政琮以70桿完賽，表現穩定。復出正式比賽的「老虎」伍茲則花了72桿。

農保公開賽今天在聖地牙哥Torrey Pines球場開賽，潘政琮先打北區球道，出發前兩洞連抓博蒂，9洞打完4鳥2柏忌，低於標準桿兩桿。轉入後9洞他打了4個Par之後，在第14洞吞柏忌，隨即在第16和17洞都抓到博蒂，一度低於標準桿3桿。可惜最後1洞攻果嶺不成，球打進沙坑，柏忌收尾，退至並列35名。

第1回合焦點人物當然是復出美巡賽的伍茲，這回合他打南區球道，出發前5洞吞了2個柏忌，但在第6洞兩桿攻上果嶺，30呎左右側坡的老鷹推桿差點進洞，他抓下第1隻小鳥。

後9洞一開始，伍茲就在第10洞打博蒂，他的鐵桿準度逐漸回復，這洞攻果嶺球停在洞旁1呎，讓他推進博蒂回到平盤。

雖然第13洞長洞失擊打進沙坑又吞下柏忌，但伍茲在第16洞短洞，拿6號鐵桿開球，這球落在189碼外的果嶺，還直奔洞口，最後停在洞口右側3吋，差點打出一桿進洞，讓觀眾看得連聲叫好，這個博蒂讓他再次回到平標準桿。

第1回合暫居領先的是美國選手芬拿，他在北區球道打下9個博蒂、2個柏忌的65桿，1桿之差領先波特和帕瑪。世界排名第2的西班牙好手朗姆，則與另外10名選手並列第4。

潘政琮。（資料照，記者林正堃攝）