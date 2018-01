〔體育中心/綜合報導〕釀酒人大動作補強!繼交易補強耶利奇(Christian Yelich),今再以5年8000萬美元(約23億台幣)簽明星肯恩(Lorenzo Cain),外野戰力大進補。

肯恩去年出賽155場,繳15轟26盜、打擊率3成的好成績,曾在2015年入選明星賽並獲MVP票選第3,配合稍早送出4名新秀換來金手套外野耶利奇,釀酒人新季外野陣容驚人。

據NBC指出,肯恩可能會守中外野,右外野交由耶利奇,看板球星布朗(Ryan Braun)則能回到左外野,三人都是有單季至少15轟20盜實力的外野手。

釀酒人「梭哈」原因不難理解,已連6季無緣季後賽的他們,去年打出86勝76敗,僅差1場外卡就能晉級。今年休季大補強外野手,先前更傳出已向達比修有報價,若順利網羅頂級投手將強力衝擊國聯中區。

With a new-look outfield, the Brewers are all in for 2018 pic.twitter.com/xDfey4uuUm