網球》互抱大腿 謝淑薇、 彭帥想拚生涯四大滿貫賽金盃

「螃蟹（彭謝）組合」在澳網女雙四強止步。（圖片取自謝淑薇臉書）

〔體育中心／綜合報導〕「螃蟹（彭謝）組合」台灣女將謝淑薇與中國好手彭帥的雙打組合，在澳網女雙四強止步。謝淑薇接受訪問時表示，對於她們兩人來說，希望能在巡迴賽中拿到更多冠軍，能達成生涯大滿貫更好。

《澎湃新聞》報導，相隔10年再度打進澳網女單16強，謝淑薇在沒有贊助和教練的情況打出佳績，她對於自己的成績很滿意，「我現在只想專心打好網球。」她指出，去年底和彭帥在北京訓練，「我就一直和彭帥訓練，來打澳網之後，我們也經常一起訓練，我能打這麼好多虧了她。」

彭帥去年深受腰傷所苦，動了手術，今年澳網女單因傷勢所苦，首輪就被淘汰出局，但她與謝淑薇的「螃蟹組合」卻闖進澳網女雙四強。彭帥表示，她很感謝好搭檔謝淑薇，「因為現在自己感覺不太一樣，信心比較不足，特別需要她的鼓勵。」她表示，謝淑薇在場上給了她很大的信心；但謝淑薇則笑說，彭帥在訓練時很猛，「都把我打得滿地找牙，可是到了比賽她就一直喊『阿，我都頂不住』。」

《澎湃新聞》指出，謝淑薇沒有贊助商，她只能自掏腰包，彭帥還「友情贊助」帽子給她。而彭帥因手術後狀況欠佳，謝淑薇則在場上鼓勵她，「我今年狀態好，難打的球可以放著我來。」

謝淑薇和彭帥兩人從12歲就認識，至今相識20年，兩人在2013年搭檔，奪得溫網女雙金盃，2014年法網再奪女雙冠軍，「螃蟹（彭謝）組合」獲得12座冠軍、決賽勝率高達100％，只差澳網、美網就能集滿「生涯大滿貫」。「螃蟹組合」相隔四年後再次組成搭檔，謝淑薇說，「能再次一起打球蠻開心的。」

被問到是否會拚大滿貫賽「大四喜」，謝淑薇表示，「其實每一個人都很難達到這個高度。對於我們來說，能在巡迴賽中多拿冠軍就挺好了，全滿貫有當然很好，沒有我們也很開心。」她也說，「這個階段先好好磨合，互抱『大腿』，讓成績越來越好，如果成績不好，我們就一起出去吃喝玩樂吧！」

「螃蟹（彭謝）組合」在澳網女雙四強止步。（資料照，美聯社）