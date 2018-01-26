NBA》不滿西河炮轟明星賽 里拉德回嗆：這位子是我爭來的！

里拉德對於西河的批評相當失望。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆球星P.喬治（Paul George）成為本屆明星賽遺珠，隊友「西河」魏斯布魯克（Russell Westbrook）開砲為兄弟抱不平，痛批選秀結果太誇張、該入選的沒入選，此番言論引發里拉德（Damian Lillard）不滿，強調明星賽殊榮是自己爭來的。

聯盟日前公佈本屆明星賽完整名單，P.喬治沒能名列其中，西河則被選進替補名單得以參賽，受訪時直言這樣的票選結果令人難以置信、誇張到無法接受，對於勇士隊有四人入選相當不以為然，認為這種結果絕對引發眾怒，沒入選的會不停抱怨，直到自己入選才會罷休，而理應入選的人也被拒於門外，這點他就是無法理解，怒批一切都說不通。

有媒體認為西河這番言論，將槍口指向睽違2年再度入選明星賽的拓荒者里拉德，對此里拉德選擇正面回應，賽前受訪時表示自己很尊敬魏斯布魯克，聽到他這樣說感到相當失望，「他在比賽對過我、對過我們球隊，他知道我做到了什麼，不只是今年、而是我整個職業生涯，所以聽到他這樣講真的還蠻失望的，但我知道我今年得到了這個位子（明星賽席次），這點非常重要，我爭取到我的位子！」里拉德說。

里拉德認為明星賽的位子是自己爭來的。（資料照，美聯社）

隨後里拉德在對灰狼的比賽中狂飆31分6助攻，率領拓荒者贏得比賽，記者賽後提問此役表現是否讓他更有信心面對西河的言論，里拉德回應：「我真的不在乎他說了什麼，他的話又不是法律，所以隨他說吧。我最後要講的是，前2年我沒入選明星賽時，我說：『每個入選的人都是實至名歸、是他們爭來的，我只是覺得自己也該名列其中』，那是我應對的方式，所以，他感覺怎樣就怎樣吧。」

27歲的里拉德邁入聯盟第6年，2014、15年連兩季入選明星賽，隨後連2季失利，本季至今場均25.3分6.6助攻，睽違2年終於重溫明星滋味，里拉德說：「我覺得前兩、三年已經有經驗了，真的很高興能回到這（明星賽舞台）再累積更多經驗，中間2年沒入選讓我更想回來，我覺得這是他們不想給我、我得自己爭取的，在這當中我獲益良多。」

里拉德決定不理會西河的言論。（資料照，美聯社）