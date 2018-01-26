MLB》明年首獲候選資格 美媒看好李維拉、哈勒戴進駐名人堂

明年首獲名人堂候選資格名單。（取自MLB官網）

〔體育中心／綜合報導〕2018年名人堂票選結果昨風光揭曉，美媒預告明年票選同樣精彩可期，傳奇終結者李維拉（Mariano Rivera）將首度獲得候選資格，有機會挑戰「初次入選就通過」的高難度壯舉，日前意外辭世的名投哈勒戴（Roy Halladay）也將首次叩關名人堂。

美國棒球名人堂昨公布今年票選結果，瓊斯（Chipper Jones）、葛雷洛（Vladimir Guerrero）、托米（Jim Thome）和霍夫曼（Trevor Hoffman）四大傳奇名將攜手進駐古柏鎮，美媒隨即整理明年的候選人名單，預告來年的名人堂票選同樣精彩可期。

2018年名人堂成員。（美聯社）

生涯獲652次救援成功史上最多、被譽為「最偉大終結者」的洋基傳奇名投李維拉，將於明年首度獲得票選資格，美媒舉今年入選的霍夫曼（80％得票率）、高塞吉（Goose Gossage）（86％得票率）和蘇特（Bruce Sutter）（77％得票率）為例，認為生涯紀錄具有壓倒性勝利的李維拉，很有機會做到前述三位名投沒能做到的壯舉，成為名人堂史上首位初次候選就通過的終結者。

而日前因意外辭世的名投「大夫」哈勒戴，也將於明年首度獲得候選資格，這位2屆塞揚獎得主生涯投出67場完投、共有7次達成單季5場完投以上紀錄，是現今大聯盟眾多後輩望塵莫及的難得成就。美媒認為哈勒戴明年首獲後選資格後，將獲得許多票數的支持。

水手強棒馬丁尼茲（Edgar Martinez）明年將迎接個人第10次、也是最後一次名人堂票選，禁藥問題纏身、今年再度叩關失敗的邦茲（Barry Bonds）和克雷門斯（Roger Clemens）也將繼續挑戰。先發洋基名投佩提特（Andy Pettitte）、穆西納（Mike Mussina）和紅襪席林（Curt Schilling）要通過難度頗高。

洋基傳奇終結者李維拉。（資料照，美聯社）

已故塞揚名投哈勒戴。（資料照，美聯社）