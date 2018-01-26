NBA》看好球哥潛力！湖人老闆：波爾會像KOBE一樣

「球哥」波爾因膝蓋傷勢已連續缺席5場比賽。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人「球哥」波爾（Lonzo Ball）原本是本季最受矚目的新人，但表現起伏不定，加上近期因左膝痠痛缺陣5場，鋒頭盡失。不過湖人湖人總裁珍妮巴斯（Jeanie Buss）仍給予「球哥」很高的評價，並認為波爾有機會像傳奇球星「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）成為改寫湖人隊歷史的救星。

球哥是去年的選秀榜眼，被湖人隊寄予厚望，然而雖然球哥本季的表現並不穩定，而且備受質疑，但是湖人隊顯然還是在這位新秀身上看到了潛力。

湖人隊總裁珍妮巴斯。（資料照，歐新社）

「我認為波爾是很特別的！」湖人隊老闆珍妮巴斯在接受採訪時表示，「我也知道這個年輕人承受了許多壓力。」

2週前對獨行俠弄傷右膝後，球哥持續高掛免戰牌已連5場缺陣，腫脹疼痛的左膝讓他至今都還沒恢復練球，目前只進展到在跑步機上跑步，總教練華頓（Luke Walton）之前受訪時表示球哥短期之內無法回歸。

即使如此，珍妮仍然認為球哥是一個「非常全面的球員」能傳球、搶籃板和防守。球哥展現出的全面性，讓珍妮甚至將他和湖人隊史傳奇「黑曼巴」布萊恩相比。

「我經常把布萊恩是如何改寫湖人隊史掛在嘴邊，」珍妮說道，「而我認為Lonzo（波爾）也有機會在湖人隊的歷史上留名。」

湖人隊日前才做出壯舉，一口氣退休傳奇球星「黑曼巴」布萊恩的兩件球衣來感謝他隊湖人的貢獻。（資料照，美聯社）