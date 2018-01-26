MLB》國民想換來瑞爾穆托 馬林魚卻要頂級新秀

瑞爾穆托。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚季後大清倉，紛紛賣掉陣中大咖明星球員，節省薪資。目前外傳國民隊想補進捕手，對瑞爾穆托（J.T. Realmuto）有興趣，但馬林魚則想拿到頂級休秀才肯放人。

馬林魚易主後，為了節省新資空間，開始清倉大拍賣，送走國聯MVP史坦頓（Giancarlo Stanton）、歐蘇納（Marcell Ozuna）、高登（Dee Gordon）、耶利奇（Christian Yelich）等人，如今瑞爾穆托也被擺上交易台。

根據知名記者海曼（Jon Heyman）指出，國民對瑞爾穆托很感興趣，但馬林魚要求大物潛力新秀羅布斯（Victor Robles），才肯交易。羅布斯是國民農場第三號潛力好手，去年他在大聯盟出賽13場，有著4打點、打擊率0.250成績。

瑞爾穆托去年有著17轟、65分打點、8次盜壘，打擊率0.278，他將在2020年季後成為自由球員。

國民隊雖有31歲捕手魏特斯（Matt Wieters），但他上季表現欠佳，有10轟、52分打點，打擊率0.225是生涯最差，對方76次盜壘中抓到19次，阻殺率為0.250；而瑞爾穆托除了打擊不差外，上季對手78次盜壘中抓到25次，阻殺率則有0.321的好表現。

瑞爾穆托。（資料照，美聯社）

羅布斯。（資料照，今日美國）