TGS18》名實況主加持「吃雞」 BeBe、丁特、月希等人現身表演賽

前LOL世界冠軍、現JT實況主BeBe。（記者陳耀宗攝）

〔記者陳耀宗／台北報導〕華碩電競品牌ROG玩家共和國日前宣布與香港數碼娛樂公司舉辦《絕地求生：台港澳交流賽》台灣賽區將在台北電玩展期間舉行。今（26）日在展內舉行開幕儀式，同時邀請到十位知名實況主進行表演賽，包括：BeBe、丁特、Zonda、月希等實況主受邀參與，現場更是有眾多玩家熱情參與。

主持人沁沁。（記者陳耀宗攝）

今日的開幕儀式由數碼娛樂共同創辦人尹世豪、華碩聯合科技總經理林福能、羅技台灣總經理賴明嵩、Intel台灣行銷總監林秀娟與Monster Energy Drink東南亞區域經理Gary Chui共同登台、並拿著「金鍋子」獎盃象徵賽事最高榮譽，揭開賽事序幕。

《絕地求生：台港澳交流賽》正式揭開序幕。（記者陳耀宗攝）

正式開戰前，官方也請來眾多知名實況主讓賽事「未演先轟動」、炒熱氣氛，包括BeBe、丁特、Zonda、月希、萊斯、UCCU、邱邱、Zoe、劉小魚、GURA等十位實況主，名人加持也讓華碩ROG攤位被熱情玩家及粉絲湧入，好不熱鬧！

正賽將從27日開戰，分別台灣及港澳兩賽區，但晉級排名將分開計算，兩區總積分前三名的隊伍將晉級，而兩區三個初賽池第四名積分最高的隊伍也將取得最後晉級決賽資格。

許多實況主受邀打表演賽。（記者陳耀宗攝）

前閃電狼OW選手Zonda。（記者陳耀宗攝）

《絕地求生：台港澳交流賽》。（記者陳耀宗攝）

現場玩家粉絲眾多。（記者陳耀宗攝）