NBA》魏少砍本季新高46分宰巫師 雷霆奪6連勝

「魏少」 魏斯布魯克砍46分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆今天在主場迎戰巫師，靠著「魏少」 魏斯布魯克（Russell Westbrook）狂砍本季新高的46分，助雷霆以121：112擊敗巫師，近期處於六連勝狀態。

雷霆開賽打出一波10比0攻勢，半場完一度以54：40領先，但卻在第三節被對手追成平手，之後靠魏斯布魯克、安東尼連拿分數，雷霆後衛費爾頓（Raymond Felton）連飆2顆三分拉開分差，末節巫師靠沃爾（John Wall）三分球，追到3分差，這時魏斯布魯克率隊打出一波10比0攻勢，底定戰局，終場雷庭就以9分之差擊敗巫師。

魏斯布魯克全場29投19中，砍下46分、6籃板、6助攻、2抄截，另有6次失誤；P.喬治（Paul George）18分、4助攻、4抄截，安東尼13分、8籃板，亞當斯（Steven Adams）12分、10籃板、3抄截，佛格森（Terrance Ferguson）11分、J.葛蘭特（Jerami Grant）10分。

巫師隊方面，畢爾（Bradley Beal）全場26投15中，拿到41分、12籃板、7助攻、2抄截；沃爾（John Wall）21分、12助攻、另有5次失誤；大莫里斯（Markieff Morris）20分、9籃板，波特（Otto Porter Jr.）11分、6籃板。

「魏少」 魏斯布魯克砍46分。（美聯社）