NBA》魏少砍本季新高46分宰巫師 雷霆奪6連勝

2018/01/26 12:14

「魏少」 魏斯布魯克砍46分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆今天在主場迎戰巫師，靠著「魏少」 魏斯布魯克（Russell Westbrook）狂砍本季新高的46分，助雷霆以121：112擊敗巫師，近期處於六連勝狀態。

雷霆開賽打出一波10比0攻勢，半場完一度以54：40領先，但卻在第三節被對手追成平手，之後靠魏斯布魯克、安東尼連拿分數，雷霆後衛費爾頓（Raymond Felton）連飆2顆三分拉開分差，末節巫師靠沃爾（John Wall）三分球，追到3分差，這時魏斯布魯克率隊打出一波10比0攻勢，底定戰局，終場雷庭就以9分之差擊敗巫師。

魏斯布魯克全場29投19中，砍下46分、6籃板、6助攻、2抄截，另有6次失誤；P.喬治（Paul George）18分、4助攻、4抄截，安東尼13分、8籃板，亞當斯（Steven Adams）12分、10籃板、3抄截，佛格森（Terrance Ferguson）11分、J.葛蘭特（Jerami Grant）10分。

巫師隊方面，畢爾（Bradley Beal）全場26投15中，拿到41分、12籃板、7助攻、2抄截；沃爾（John Wall）21分、12助攻、另有5次失誤；大莫里斯（Markieff Morris）20分、9籃板，波特（Otto Porter Jr.）11分、6籃板。

「魏少」 魏斯布魯克砍46分。（美聯社）

相關關鍵字： NBA

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
預告賽程
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2018 The Liberty Times. All Rights Reserved.