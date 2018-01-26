LOL》關鍵巴龍局守成反殺 M17奪首勝送給HKA二連敗

關鍵第三局M17下路雙人組竟然守住巴龍，把HKA趕跑。（取自Garena Live）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《英雄聯盟》LMS昨（25）日首場賽事為HKA對上M17，吞一敗的HKA亟欲求勝，首局拿出「死哥」卡爾瑟斯走中，順利拿下首勝；但第二局卻被M17扳平帶入搶三，M17延續氣勢，第三局關鍵巴龍守成並反殺，上演「讓一追二」，送給HKA二連敗、M17拿下首勝。

賽後，輔助選手Dreamer接受現場主持人Jessie採訪，談到M17吞首敗後第二局調整得很好，Dreamer表示，其實教練團在第二局B/P後就已經知道要打第三場，因此可能有提前做準備。

賽後，輔助選手Dreamer接受現場主持人Jessie採訪。（取自Garena Live）

Dreamer說，首局沒有想到對方會拿出「死哥」，但主要還是因為M17沒有打出該有的風格，主要就是溝通上出問題、而下路也有失誤，所以最後這場遊戲打得不太好。

談到關鍵巴龍局，Dreamer說，當時全部隊友都知道那條巴龍不能放，因為前面打得不好，只能靠那條巴龍贏回來。被問到是不是因為對手是EZ才去防守？Dreamer笑說，如果是其他AD還是要拚命，「輸了就結束了」。

另外，談到M17新賽季引入韓援，Dreamer表示主要溝通方式是中文和英文，因為只有打野選手聽不懂中文。至於與Deul的首次LMS搭配，他認為第一場表現得不太好，但幸好隊友幫它們HOLD住，所以才有後面兩場表現。