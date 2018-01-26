NBA》怒轟裁判隔天趕緊道歉 KD還是得繳44萬罰款

杜蘭特（右）前役與裁判發生爭執。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士當家球星杜蘭特（Kevin Durant）在上役與尼克之戰中，比賽的後段遭到驅逐出場，杜蘭特原在賽後表示，裁判J.威廉斯（James Williams）根本在針對他，雖然昨天他又改口公開為自己的指責道歉，不過為時已晚，還是得吃上1.5萬美元（約台幣44萬）的罰單。

勇士前役在主場迎戰尼克的比賽中，杜蘭特在末節被吹第2次技術犯規後，又再度遭到驅逐出場。賽後，杜蘭特也質疑當時的裁判J.威廉斯故意針對他，不過隔天，杜蘭特馬上就改口，承認自己在那場比賽中對裁判的態度像個「混帳」，並希望能夠跟J.威廉斯道歉。

而今天NBA裁判協會的官方推特也做出了回應，表示他們已經接受杜蘭特的道歉，不過鑒於杜蘭特之前已經公開發表對裁判的不當言論，他還是難逃罰款處分，恐怕得吃上約台幣44萬的罰單。

NBA裁判協會的官方推特發文表示接受杜蘭特的道歉。（圖片截自NBA裁判協會的官方推特）

加上前役兩次技術犯規，本季杜蘭特已吞下10次技術犯規，並被4度驅逐出場。依聯盟規定，球員單季吞下16次技術犯規後，就要開始接受禁賽，而在本季以前，杜蘭特生涯僅被驅逐出場過1次。

不過值得一提的是，之前他的好隊友D.格林（Draymond Green）日前公開重砲轟擊裁判執法不公，在本月9號，被罰款了2.5萬美元（約台幣73萬）。所以這樣看來，杜蘭特主動道歉還是多少有點幫助的。