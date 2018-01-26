LOL》Twitch、YouTube缺席LMS轉播？ R社：都有投入競標

包括Twitch、YouTube都有投入LMS競標。（取自Garena Live）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《英雄聯盟》台港澳LMS賽區上週揭開序幕，以過往不同的是，今年轉播權由昱泉國際及其合作夥伴金剛直播平台標下，也讓不少用習慣Twitch、Youtube的網友直喊不習慣。但據了解，今年Riot Games採用競標方式決定轉播權花落誰家，多家公司企業都有參與競標，包括Twitch及Youtube在內，只是最後投標金額還是昱泉國際最高。

過去兩日，Riot Games行銷及電競總監陳柏壽受邀至104活動及亞太遊戲高峰會演講，都有提到過往電競轉播權不受業界重視，前幾年R社如果想讓電競內容上架電視頻道，還會被「反收」上架費；直到去年開始，才慢慢有越來越多平台認可電競內容的價值所在。

Riot Games行銷與電競總監陳柏壽。（記者陳耀宗攝）

陳柏壽也很自豪地說，今年LMS轉播權利金更是比台灣國內所有職業運動轉播權利金都高，「這是非常大的里程碑」。

儘管轉播權利金越高，對於電競產業的發展與體質越有利，但轉換平台依舊對受眾來說，是個得慢慢適應的過程，網路上便有不少網友直呼金剛平台不好用或是Garena Live平台速度過慢等疑慮，紛紛質疑是否是Riot Games這邊「放棄」過往兩個方便的平台Twitch、Youtube。

據了解，今年LMS轉播權的競標，包含Twitch、Youtube在內等多家公司企業都有參與其中，並沒有誰放棄誰或是誰不想付錢的問題，只是最終依然是由競標金額最高的昱泉國際及其合作夥伴金剛直播標下。

但這並不代表網友在本賽季「百分百」看不到台Twitch、Youtube轉播的可能，因為這次合作的形式就類似NBA給予台灣緯來轉播權一樣，如果有其他平台想要轉播，可以再跟緯來商談。這次R社與昱泉國際也是如此，而且目前Twitch、Youtube也正在與昱泉洽談中，如果過程順利，網友還是有機會從這兩平台收看賽事轉播。

記者也問到陳柏壽，如果金剛平台在轉播賽事方式真的出現如轉播不順不穩或是使用者介面不便等讓用戶困擾的問題，最壞的狀況下，Riot Games是有權要求昱泉國際得轉讓提供給第三方轉播。