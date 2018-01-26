NBA》 勇士只有他入選詹姆斯隊 杜蘭特：詹皇第一個就挑我

杜蘭特。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕稍早明星賽先發分組名單正式公布，「KD」杜蘭特（Kevin Durant）被分至東部詹姆斯（LeBron James）隊，也是唯一一位被挑選至詹姆斯隊的勇士隊球員。

杜蘭特被問及參加詹姆斯隊的看法，他幽默表示，「終於有人用第一順位把我挑走了。這很有趣，我又要和柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond Green）一起對決了。」

隨後杜蘭特又在社群軟體上發文附圖表示，「#第一順位我自己這麼認為」、「我已經準備好了柯瑞。」並穿上印有詹姆斯的衣服，在圖中寫著「我的新篇章。」

杜蘭特。（擷自instgram）

明星賽先發名單為下:

詹姆斯隊成員（Team LeBron）：

先發五人：詹姆斯、卡森斯（DeMarcus Cousins）、A.戴維斯（Anthony Davis）、杜蘭特（Kevin Durant）、厄文。

替補：艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）、畢爾（Bradley Beal）、洛夫（Kevin Love）、歐拉迪波（Victor Oladipo）、波辛傑斯（Kristaps Porzingis）、魏斯布魯克（Russell Westbrook）、沃爾（John Wall）。

柯瑞隊成員（Team Stephen）：

先發五人：柯瑞、亞德托昆波、恩比德（Joel Embiid）、哈登、德羅森（DeMar DeRozan）。

替補：巴特勒（Jimmy Butler）、D.格林（Draymond Green）、哈佛德（Al Horford）、里拉德（Damian Lillard）、羅利（Kyle Lowry）、K.湯普森（Klay Thompson）、湯斯（Karl-Anthony Towns）。